نقيب الممثلين بالحوار الوطني: يجب إعفاء المسارح من فواتير الخدمات ودعمها

قال نقيب الممثلين أشرف زكي، إن مسارح القطاع الخاص تشهد حالة من الغلق، وهناك أكثر من 6 مسارح في منطقة وسط البلد، منها (رمسيس والفلكي) تم غلقهما، وكذلك في محافظة الإسكندرية، لا يوجد بها مسارح تعمل سوى مسرح أو اثنين فقط متسائلا من يقف وراء غلق المسارح الخاصة وأين دور الدولة؟

وأضاف زكي، خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، أن كل الدول الكبرى تحتفل بأن لديها شارع للفن والمسرح، ونحن في مصر لدينا شارع عماد الدين يعاني من مشاكل عدة.

يجب إعفاء المسارح من فواتير الخدمات

وطالب نقيب الممثلين بضرورة الاستفادة من قانون الرياضة وتطبيقه على المسرح ودور العرض، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات من فواتير الخدمات.

وطالب بضرورة بتطوير السيرك القومي، والعمل لضخ دماء جديدة به، وتعيين أعضاء جدد، وأيضا يجب العمل على دعم مسرح العرائس، خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مسرحا للعرائس.

كلمة عمرو مصطفى خلال الجلسة

وفي هذا السياق، أكد المطرب وعازف الجيتار عمرو مصطفى، أهمية أن يتم الوصول لتوصيات هامة من الحوار الوطني، لحماية المبدعين في مصر، وبناء جيل جديد من المبدعين، بعد أن تم تصدير الكثير منهم، لكثير من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، مؤكدا على أهمية على أن نكون أيضا أمام نقابة جديدة تكون مسؤولة عن خريجي معهد الموسيقى، وأيضا نقابة أخرى للمهن الموسيقية حفاظا على قيمة الموسيقار.

ولفت إلى أهمية تلبية احتياجات السوق على كافة المستويات، وإعداد كوادر حقيقية لهذا القطاع الذي يعاني كثيرا، دعما للقوى الناعمة في ضوء المنافسة.