اجتماع للانتهاء من تنفيذ طريق «الخلوة - الحواويش» بسوهاج

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اجتماعا ضم الجهات المعنية، لبحث وتذليل العقبات التي تعيق رصف طريق «الحواويش/ الخلوة» وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

اجتماعا لحل معوقات طريق الخلوة الحواويش

قال المهندس لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، بسوهاج لـ«الوطن» إنه جرى عقد اجتماع موسع بحضور عمد وأهالي الحواويش، ورئيس القرية خيري مختار ومديري الإدارة الهندسية والطرق والأملاك، وعدد من ممثلي الجهات المعنية لشركات المياه والغاز الطبيعى والكهرباء والصرف الصحي والمساحة، والاتصالات والإدارات المعنية بالمركز، حيث جرى مناقشة كافة ما تم إنجازه، وبحث حلول المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع رصف المرحلة الأولى بطريق «الحواويش- الخلوة» من الناحية القبلية.

المشروع طفرة بسوهاج وأخميم

وأضاف لطفي الشريف، أنه تم حتى الآن ضم باقي حدود الطريق وفصلها عن أملاك الأهالي، وجاري تذليل العقبات لتنفيذ المشروع باعتباره طريق حيوي يخدم أهالي مركز أخميم.