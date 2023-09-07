قبول دفعة جديدة للتدريب على مهنتي «الخياطة وكهرباء التركيبات» بالإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن بدء قبول طلبات التدريب المهني المجاني، على العديد من المهن لتأهيل الشباب لسوق العمل، وشغل الوظائف المناسبة لهم، للشباب من الجنسين بشكل مجاني.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التدريب يكون على مهنتي الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية.

تدريبات مهنية للشباب

ويتاح التقديم على التدريبات المهنية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل للحصول على فرص عمل حقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت مديرية العمل، أن مدة التدريب في دورة التفصيل تصل شهرين كاملين، ومهنة الكهرباء 12 يوما بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، لافتة إلى أنه من بين مزايا التدريب المجاني المقدم للشباب، الحصول على مكافآت لأوائل الخريجين، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم شهادة قيد «كعب عمل» من مكتب التشغيل التابع للمديرية.

- 2 صورة شخصية.

كيفية التقديم على التدريب

يتم قبول الطلبات للراغبين في التقديم على التدريبات، من خلال مقر مركز التدريب المهني أو ملء نموذج الاستمارة عبر الضغط هنا.