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«العلم نور.. وحياة»

«الوطن» تحتفي بالمنتصرين على «الأمية» في يومهم العالمي

كتب:

سمر صالح
10:27 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
العلم نور

العلم نور

قيل فى وصف التعليم إنه جواز السفر إلى المستقبل لأن الغد ملك لأولئك الذين يعدّون له اليوم، ووسيلة الأفراد للتمكين وتحسين ظروف حياتهم.

من أجل هذا يسطر المئات من الرجال والسيدات والشباب أيضاً قصصاً متباينة فى كسر تابوهات الواقع التى فرضت عليهم ظلام الجهل، عابرين منه إلى نور العلم ومتعة الحياة والمعرفة عبر بوابات فصول محو الأمية.

حكايات متفاوتة عن الإصرار والنجاح تؤكد أن الأحلام تتحقق بالإرادة، وأن الأمانى ممكنة ولا تعترف بالسن، فهذا مُسن تضررت تجارته لعدم معرفته بالقراءة والكتابة، فقرر أن يتعلم رغم تجاوزه سن الستين، وتلك جدة ستينية غارت من أحفادها ودفعها شغفها بالقرآن الكريم ورغبتها فى قراءته وترتيله إلى قطع خطوات سريعة فى طريق العلم.

وهناك شاب تحدى إعاقته التى حرمته من الالتحاق بالمدارس فى طفولته، وغيرهم من النماذج التى تخلصت من ظلام الجهل بنور العلم عن طريق فصول محو الأمية، وكان ذلك بمثابة نقطة الضوء التى غيّرت حياتهم.

«الوطن» تحتفى بالمنتصرين على «الأمية» فى هذا الملف تزامناً مع اليوم العالمى لـ«محو الأمية» الذى أقرته الأمم المتحدة فى 8 سبتمبر من كل عام.

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بقلم سمر صالح

محررة صحفية - بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تقدير امتياز مع مرتبة الشرف تمهيدي ماجستير إعلام-عضو نقابة الصحفيين.