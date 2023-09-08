5 مشاهد من صالون الأحزاب السياسية لدعم الرئيس السيسي بالشرقية (صور)

حشد شعبي وتوافق سياسي ظهر خلال فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور آلالاف عدد من روساء الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة في الدولة المصرية من أجل دعم وتأييد الرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعام 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز المشاهد التي جاءت في ملتقى الأحزاب السياسية.

الرئيس السيسي حبيب المصريين

«حبيب المصريين» عبارة دُونت على صور الرئيس السيسي، وحملها آلالاف المواطنين من مختلف الفئات والأعمار خلال حضورهم المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن، ليصفها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس السيسي يسكن في قلوب المصريين ويثقون في قدرته على مواصة الإنجازات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر إثر أزمة روسيا وأوكرانيا.

علم مصر بجانب صور السيسي

المصريون الداعمون للرئيس السيسي حرصوا على رفع علم مصر عاليا بجانب صور الرئيس ، في رسالة وصفها البعض بأن مفادها أن المصريين يريدون أن يعبروا بأن الرئيس السيسي رجل المرحلة المقبلة للدولة المصرية.

حضورشعبي قوي

كما تواجد داخل المؤتمر 400 برلماني من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وما يزيد عن 10 آلاف مواطن من مختلف الفئات من محافظات مصر وكان أبرز الحضور من«شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية»

توافق سياسي بين الأحزاب

حرص 60 رئيس حزب سياسي على التواجد في ملتقى الأحزاب السياسية من أجل دعم وتأييد الرئيس السيسي، حيث أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفاعليات المؤتمر، متمنين أن أن يتم تعيم الوعي في كافة محافظات مصر، كذلك وجه النائب عفت السادات، عن تحالف الأحزاب المصرية، الشكر لحزب مستقبل وطن، قائلا: «إن هذا الحدث فرصة كبيرة لتبادل الرؤى بين المشاركين».

وكان عدد من الأحزاب السياسية يتقدمهم «حماة الوطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب، مصر الحديثة، المؤتمر، إرادة جيل» في ملتقى الأحزاب السياسية.