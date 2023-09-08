مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم 130 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية على مدار الأسبوع المقبل، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جداول تشغيل الرحلات المعلنة بمطار مرسى علم الدولي تبين وصول 130 رحلة طيران تقل حوالي 26 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

وأكد «عثمان» استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع المقبل، وذلك من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا ولوكسمبرج والمجر والنمسا وسلوفاكيا.

شواطئ مرسى علم الأفضل في العالم

ولفت «عثمان» إلى أن شواطئ مرسى علم تستقطب آلاف السياح عبر عشرات الرحلات يوميا، وأصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم، حيث تمتلك أفضل شواطئ بالعالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي، وهو أحد أكبر منصات التواصل للراغبين في السفر والسياحة حول العالم.