نصائح لشراء أفضل وأرخص سيارة مستعملة بالسوق.. «خلي بالك من المحرك»

يسعى عدد كبير من المواطنين لشراء سيارة مستعملة، تساعدهم في سرعة التنقل سواء كانوا بمفردهم أو مع أسرهم، حتى يستريحوا من عناء التنقل في المواصلات العامة، لذلك ينصح خالد محمد مهندس سيارات، بعدة أمور مهمة قبل شراء العربيات من سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر بالحي العاشر، خاصة أنها توجد بها عدد كبير من السيارات ذات الفئات المتنوعة والموديلات القديمة والحديثة.

أرخص سيارة في سوق السيارات

وقال مهندس السيارات لـ«الوطن»، إنّ المبلغ المحدد لشراء السيارات المستعملة هو الذي يحدد النوع والموديل، لذا يستطيع الشخص أن يشتري سيارة بكفاءة جيدة بمبلغ 30 ألف جنيه، وهي سيارة فيات 128 موديل 1988 وسعة الموتور 1300ccKK، وعلى الرغم من أن السيارة من الموديلات القديمة والعتيقة إلا أنه يوجد منها حالتها جيدة.

وأضاف أن السيارة المستعملة في سوق السيارات بمدينة نصر لا مشكلة بها، طالما أن العفشة سليمة ولا يوجد بها شروخ أو لحام، وكذلك الموتور وبخلاف ذلك يمكن التغاضي عنها حسب سعر السيارة.

نصائح لشراء السيارات المستعملة

وقدم مهندس السيارات نصائح لشراء السيارات المستعملة وهي كالتالي:

فحص أوراق السيارة

فحص أوراق السيارة أي معرفة تاريخها، وضرورة أن تكون رخصة السيارة سارية.

الكشف عن حالة المحرك

يفضل الكشف عن حالة المحرك عن طريق فني متخصص

عدد الكيلومترات

التأكد من عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة.

فحص أبواب وقوائم السيارة

افتح أبواب السيارة وافحص القوائم والعفشة

اختبار القيادة

التحرك بالسيارة ويفضل أن يكون ميكانيكية حتى يمكن التعرف على نقاط القوة والضعف.