كسر ماسورة مياه في المعادي.. ورئيس الحي يوجه بالإصلاح والصيانة فورا

وجه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي بإصلاح كسر ماسورة مياه أبراج عثمان برج 66 بجوار سلم فاميلي، وجاري استكمال الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، حرصا على صيانة المرافق الحيوية ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كل أعمال الإصلاح والصيانة في أقل فترة زمنية.

إزالة إشغالات

كما كلف اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، اليوم الجمعة، الإدارات المختصة بالتوجه فورا لرفع وإزالة أسباب الشكوى التى تضمنت التضرر من وجود إشغالات عربة طعام تتسبب في روائح كريهة ومخلفات، وتمت إزالة أسباب الشكوى تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواصل الإيجابي والعمل على حل شكاوى المواطنين