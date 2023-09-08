«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن 170 وظيفة خالية بالسعودية للمصريين

يوفر موقع «فرصنا» العديد من فرص العمل والوطائف للشباب من الجنسين، سواء على المستوى المحلي أو العمل في الخارج ودول الخليج، حيث نشر الموقع التابع لوزراة التضامن الاجتماعي، اليوم، أكثر من 170 وظيفة خالية في السعودية.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف السعودية، من خلال سؤال وجواب، على النحو التالي:

ما التخصصات المطلوبة للعمل بوظائف السعودية؟

- وظيفة مهندس مبيعات خارجية.

- وظيفة محلل أعمال بشركة خبراء التحول، بالرياض.

- أعمال حرة.

- مهندسون مبيعات.

- مهندس تخطيط النقل وهندسة المرور.

- أمين مخزن.

- موظف مبيعات إلكترونية.

- مراقب معماري.

- مدير محجر رخام.

- مبيعات إلكترونية.

- مهندس تخطيط نقل وهندسة مرور.

ما الوظائف التي يشرط لها فيه الخبرة؟

- وظيفة محلل أعمال بشركة خبراء التحول، وتحتاج خبرة متوسطة من 3-‎5 سنوات، وإجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

- وظيفة مهندس تخطيط النقل وهندسة المرور، بشركة الوكيل جروب، وتحتاج خبرة 6-‎15 سنة خبرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

المرتبات المستحقة عن وظائف السعودية

تصل مرتبات وظائف السعودية في بعض الأحيان إلى 18789.87 جنيها مصريا، كما تصل أيضًا إلى 220 ألف جنيه.

أين يقع مقر العمل بوظائف السعودية؟

أوضح موقع «فرصنا» أن مقر العمل متاح في مدينة جدة والرياض.

ما المؤهلات المطلوب لوظائف السعودية؟

بعض الوظائف تحتاج مؤهلات عليا والآخرى يمكن العمل فيها من خلال الحصول على دبلوم فقط، ثانوية فنية نظام 3 سنوات ودبلوم صناعي ثلاث سنوات، وبعضها يتطلب ماجستير تخطيط النقل وهندسة الطرق، وكلية العلوم وعلوم الأرض وعلوم البترول والتعدين.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف السعودية يمكن الاطلاع عليها من هنـــــــــــا.