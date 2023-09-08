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سيدة سعودية تتبرع بجزء من منزلها لإنشاء ممر يسهل وصول المصلين للمسجد (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:41 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
ممر المصلين

ممر المصلين

قدمت سيدة سعودية تدعى «العاتي سلامة الخمسان»، من حائل، مبادرة رائعة للعمل، إذ قامت بتحويل جزء من منزلها إلى ممر خاص بالمصلين، لخدمة سكان حي المنتزه الشمالي في السعودية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية نت».

أهمية الممر الذي وفرته السعودية

وتحدث أحد المسنين، المقيمين في حي المنتزه الشمالي بحائل، عن أهمية الممر الذي قامت بتوفيره السعودية وبنت سلامة الخمسان، قائلا «يؤدي هذا الممر إلى المسجد القريب، ويسهل على المصلين الوصول إليه بسهولة».

وذكر أن بناء الممر جاء عندما قام أحد الأشخاص بطلب من «العاتي» قائلا لها «يا بنت أخي نبغي ممر إلى المسجد»، وكانت ردة فعلها إيجابية حيث قالت «أبشر».

العاتي تعطي شرط بيع المنزل وهو عدم إغلاق الممر

وذكر أحد أقارب بنت سلامة الخمسان، أن عمتها قامت بافتتاح هذا الممر الهام لأهالي الحي، وأنه يعتبر فائدة كبيرة لها ولجميع المسلمين، وأن الجميع يستخدمون الممر للوصول إلى المسجد والبقالات والمخابز بسهولة ويسر. 

وأكد أحد أقاربها أنها قد وضعت شرطًا على المشتري عند بيع المنزل، وهو عدم إغلاق الممر الذي تم إنشاؤه، وبالفعل وافق المشتري على هذا الشرط، مما أضفى الفرح والارتياح على بنت سلامة وعلى الناس في الحي.

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