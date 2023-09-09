بعد ظهورها الإعلامي المفاجئ.. أسرار في حياة آمال رمزي ومشوارها الفني

تصدرت الفنانة آمال رمزي، خلال الساعات القليلة الماضية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها التلفزيونية عن كواليس حياتها الشخصية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز أعمالها الفنية.

ولدت آمال في الإسكندرية، وحصلت على «دبلوم تجارة»، وهي مطلقة من المخرج كمال صلاح الدين، وبدأت حياتها الفنية من التلفاز في عام 1960 في «مسرح الريحاني».

أبرز أعمال آمال رمزي

قدمت أمال رمزي العديد من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرز أعمالها المسرحية: (أنا أجدع منه، حكاية 3 بنات، الزوج أول مَن يلعب)، وغيرها كما قدمت العديد من الأعمال السينمائية أبرزها: (البعض يذهب للمأذون مرتين، سفاح النساء، وعنتر يغزو الصحراء)، وغيرها، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة.

آخر أعمال آمال رمزي

وكان آخر عمل ظهرت من خلاله الفنانة آمال رمزي على الشاشة عام 2018، مسلسل «عيش أحلامك» للمخرج أشرف الغزالي، وتناول المسلسل الأزمات التي يمر بها الشباب بعد مرحلة التخرج في محاولتهم للالتحاق بسوق العمل.