«فاو»: انخفاض الأسعار العالمية للقمح والزيوت والألبان في أغسطس الماضي

كشفت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن انخفاض الأسعار الدولية للسلع الغذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وتصدرت السلع الأساسية، باستثناء السكر والأرز، هذا الانخفاض، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الشهري، 121.4 نقطة بانخفاض نسبته 2.1% عما كان عليه في يوليو الماضي، و24% عن الذروة التي بلغها في مارس من العام الماضي.

تراجع في أسعار الزيوت النباتية

وأضافت المنظمة، أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 3.1% خلال أغسطس، وذلك عكس ارتفاعه الحاد الذي بلغ 12.1% في يوليو، كما تراجعت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس بنسبة 8% تقريبًا خلال الشهر، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي على الواردات ووفرة العروض من قبل كبار المصدرين.

أما زيت فول الصويا فقد هبطت أسعاره العالمية نتيجة تحسن أحوال محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما انخفضت أسعار زيت النخيل بشكل معتدل وسط الارتفاع الموسمي للمحاصيل لدى البلدان المنتجة الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا.

انخفاض أسعار السكر والقمح

ووفقا لمؤشر المنظمة، انخفضت أسعار السكر بنسبة 0.7% عن مستواه المسجل في يوليو، وانخفضت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 3.8% في أغسطس في ظل الارتفاع الموسمي للكميات المتاحة منه لدى العديد من المصدرين الرئيسيين، بينما تدنت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 3.4% في ظل وفرة الإمدادات العالمية من الذرة، وذلك بسبب الحصاد القياسي للبرازيل، وبدء الحصاد الوشيك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 9.8%

اما الأرز، فقد ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 9.8% عن مستواه المسجل في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى اسمي له خلال 15 عامًا الماضية، جرّاء الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند، باعتبارها أكبر مصدر للأرزّ الأبيض في العالم، على تصدير أرزّ «إنديكا» الأبيض.

وأشارت المنظمة إلى أن حالة انعدام اليقين بشأن مدة الحظر التي فرضتها الهند، وكذلك المخاوف بشأن القيود المفروضة على التصدير، أدت إلى تمسّك الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بالمخزونات، كذلك أدت إلى إعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض الأسعار، وبالتالي اقتصر معظم النشاط التجاري على الكميات الصغيرة وعمليات البيع التي سبق أن أُبرمت.

كذلك فقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0% عن شهر يوليو الماضي، كما هبطت الأسعار الدولية للزبدة والجبن، ويعود ذلك جزئيًا لضعف أنشطة السوق المرتبط بالعطلات الصيفية في أوروبا.

تدني مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 3.0%

كما تدنى مؤشر «فاو» للحوم بنسبة 3.0%، أما الأسعار العالمية للحوم الغنم فكانت الأكثر انخفاضا وذلك جرّاء زيادة المتاح منها للتصدير، وبشكل رئيسي من أستراليا، وضعف الطلب عليه من الصين، كما أدت الإمدادات الوافرة للحوم الدواجن والأبقار لتراجع في أسعار تلك اللحوم.

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر فقد تراجع بنسبة 1.3% عن شهر يوليوالماضي، ولكنه بقي أعلى بنسبة 34.1 % من قيمته المسجلة قبل عام، وتنجم هذه الزيادة بشكل رئيسي عن المخاوف المتصاعدة بشأن تأثير ظاهرة النينيو على محاصيل قصب السكر، إلى جانب هطول الأمطار بكمية دون المتوسط في أغسطس، واستمرار الأحوال الجوية السيئة في تايلند، بينما أدى المحصول الكبير الذي يتم حصاده حاليًا في البرازيل للحد من الضغط باتجاه تزايد الأسعار الدولية للسكر، وكذلك الأمر بالنسبة لانخفاض أسعار الإيثانول وضعف الريال البرازيلي.