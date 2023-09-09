نجوم الفن ينعون ضحايا زلزال المغرب.. الله خير حافظا

حالة من الحزن سيطرت على الجميع بعد تعرض دولة المغرب لزلزال قوي تسبب فى وقوع كثير من الضحايا ولذلك حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الضحايا ومواساة الأسر المغربية.

الفنانون ينعون ضحايا زلزال المغرب

حرص الفنان فتحى عبد الوهاب على نعي ضحايا الزلزال من خلال مشاركة جمهوره بصورة علم دولة المغرب معلقا عليه بآية قرآنية فقال: «فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

نعي الفنانة منة فضالي لضحايا زلزال المغرب

الفنانة منة فضالي شاركت هي الأخرى علم المغرب عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت: «خالص العزاء لدولة المغرب الشقيقة ربنا يرحم موتانا».

محمد هنيدي: ربنا يحفظ أهلنا في المغرب

الفنان محمد هنيدي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: «ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يارب ويشفي كل مصاب».

جومانا مراد تعزي أهل المغرب

الفنانة جومانا مراد كتبت منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قائلة: «اللهم برداً وسلاماً على أهلنا وأحبتنا في المغرب الشقيق قلوبنا معكم والدعاء لكم بالسلامة إن شاء الله والرحمة والغفران».

وكتبت الفنانة هند صبري: «ننعى بكلّ أسى ضحايا الزلزال الذي فجع المملكة المغربية الشقيقة.. تعازينا الحارّة ودعمنا الكامل للشعب المغربي في هذه المحنة».

زلزال المغرب فجر اليوم

يذكر أن دولة المغرب قد باتت فجر اليوم على زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر وتسبب فى وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين حيث تخطت نسبة الضحايا حاجز الـ600 شخص والمصابين الـ300 شخص.