«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال الـ4 أيام مقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «إننا نشعر بالتحسن بالأحوال الجوية فترات الليل، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، إذ أنَّ درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض، هذا بجانب وجود نشاط نسبي بالرياح فترات الليل في معظم محافظات الجمهورية وسرعاته بين الـ30 كيومترا/ساعة لـ35 كيلومترا/ساعة، مما يقلل الشعور بنسب الرطوبة فترات الليل ويساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير.

تحسن كبير في الأحوال الجوية ليلا الفترات المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنَّ الفترات المقبلة سنشعر بتحسن كبير بالأحوال الجوية فترات الليل، ولكن فترات النهار تكون الأجواء حارة وشديدة الحرارة، ومع ذلك خلال فترات النهار سنبدأ في الشعور كذلك بتحسن في الأحوال الجوية بدءا من يوم الأربعاء، وتبدأ درجات الحرارة تنخفض بالتدريج وتعود للمعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام ونشعر بتحسن بالأحوال الجوية، وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة المستمرة هو وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الشبورة المائية مازالت تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية فترة الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لمدة 4 أيام مقبلة.