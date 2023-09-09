كاتب صحفي: مصر أصبحت دولة محورية قادرة على نقل تجربتها التنموية للعالم

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، على مشاركة مصر في قمة العشرين المنعقدة في الهند، قائلا إنّ العلاقات التي تربط مصر والهند قوية للغاية حاليا، كما أن مصر هي رئيس قمة المناخ وهي الدولة التي تتحدث بلسان أفريقيا وتطرح كل الأزمات والمشكلات في القارة على مستوى العالم.

مصر لديها تجربة قوية ومهمة في إعادة بناء الدولة والتنمية الشاملة

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن مصر لديها تجربة قوية ومهمة في إعادة بناء الدولة والتنمية الشاملة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

مصر أصبحت دولة محورية قادرة على نقل تجربتها

وتابع أن مصر أصبحت دولة محورية قادرة على نقل تجربتها للعديد من الدول الأخرى التي تحتاج إلى تنمية، وذلك في منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية والدول النامية وتسعى بشكل كبير جدا إلى حل أزمات المنطقة والأزمات داخل القارة الأفريقية.

أفريقيا أكثر قارات العالم تعرضا للظلم

وأوضح، أن مصر طالبت دول العالم كثيرا بالنظر إلى أفريقيا وهي أكثر قارات العالم تعرضا للظلم، لأن مواردها قليلة كما أنها أكثر القارات تضررا جراء الانبعاثات الحرارية الصادرة من الدول الصناعية الكبرى.