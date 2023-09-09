فريق «طنط الجزيرة» يفوز على «برشوم الكبرى» في ختام دورة الوفاء بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ختام دورة الوفاء 2023 والمقامة بمركز شباب كوم الأطرون التابع لإدارة شباب طوخ بالقليوبية.

26 فريقا في دورة الوفاء

وأقيمت الدورة في خماسي كرة القدم في الرابع من أغسطس لعام 2023 بمشاركة 26 فريقا من فرق مراكز شباب إدارة طوخ، وتقام المباراة النهائية بين فريقي طنط الجزيرة وبرشوم الكبرى.

وبدأ الحفل الختامي والمباراة النهائية لدورة الوفاء بمباراة استعراضيه لمدرسة كرة القدم بالمركز، ثم فعاليات المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق مركز شباب طنط الجزيرة بخمسة أهداف دون رد.

مراكز الشباب تشهد طفرة حقيقية

وأشار «الصبروط» إلى النشاط الكبير الذي تشهده مراكز الشباب في مختلف المجالات ليس فقط في الجوانب الرياضية، مؤكدا أن مراكز الشباب تشهد طفرة حقيقية وفقا لأهداف واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ليس فقط في النواحي الإنشائية، بل في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب لروادها.

كما أعرب عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة، عن بالغ سعادته لحضور دورة الوفاء ومشاركة الفريق الفائز، مشيرا إلى ضرورة استثمار طاقات الشباب وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة في سبيل التميز والارتقاء بالأداء والتمثيل المشرف وخلق حالة من التنافس الشريف والتشجيع على ممارسة الرياضة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب.

وقدم «الصبروط» و«شلش» كأس الدورة للفريق الفائز، وتم توزيع الجوائز في أجواء احتفالية تتسم بالروح الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة، وسط حضور كبير من أهالي القرية وأعضاء مركز الشباب.