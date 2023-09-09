أستاذ إدارة: انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين يعزز فرص الاستثمار بالقارة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، على أنَّ مجموعة الـ20 تعد أكبر تكتل اقتصادي عالمي، باعتباره يمثل 80% من اجمال الناتج العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية، وأكثر من 40% من سكان العالم، وانضمام أفريقيا إليه يعزز الفرص الاستثمارية المباشرة والموارد والحبوب ومستلزمات الصناعة، ويفتح أمامها القارة الأبواب للتعامل مع التكنولوجيا الأكثر حداثة والذكاء الاصطناعي.

الشوادفي: مصلحة الدول الأفريقية الانضمام لـG20

أضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصلحة الدول الأفريقية في الانضمام لهذا التحالف والتكتل، ولا سيما أن أفريقيا هي أكبر متغير في العالم من حيث القوة الدولية، بمعنى أن الصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان والجميع ينظر لأفريقيا باعتبارها القارة القادمة.

أسباب أهمية وقوة أفريقيا على الخريطة العالمية

تابع أستاذ الإدارة والاستثمار، أنَّ قوة أفريقيا تنبع من الموارد الطبيعية غير المستغلة والوفرة السكانية والموارد البشرية والطبيعية والمساحات الزراعية والمنطقة البكر، وتمثل خمس سكان العالم بتعداد مليار ونصف، وهي متغير أساسي في الاقتصاد العالمي، وجميع القوى الاقتصادية اليوم تنظر إلى أفريقيا باهتمام.