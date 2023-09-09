ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار في المخدرات بدمياط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين لـ 5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي دمياط والدقهلية حال تواجدهم بأحد الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما وبندقية خرطوش وفرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مركبة توك توك - دراجة نارية" بدون لوحات معدنية.

ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط) ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.