تطبيق نظام التأسيس العسكري لـ100 مدرسة تعليم فني بالعام الدراسي الجديد

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطبيق التأسيس العسكري لـ100 مدرسة من مدارس التعليم الفني بدءاً من العام الدراسي 2023-2024، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كل الإمكانيات لتحقيق أقصى استفادة علمية لكلا الجانبين.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والانتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أكّد خلالها الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعان وتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جهته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقوات المسلحة، مشيدًا بالانضباط والولاء والانتماء الذي لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التي تطبق التأهيل العسكري، إذ أكّد أنَّ الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030.