المشدد 3 سنوات لمتهم بتجارة المخدرات في العمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة.

غرامة مالية

كما عاقبت المحكمة المتهم أيضًا بتغريمه مبلغ مالي قدره 500 جنيه لحيازته سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني، ومصادرة السلاح المضبوط.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7383 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الميثامفتيامين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ من الجهات المختصة وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.