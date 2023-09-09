عالم أزهري: توفيق الله غير متعلق بالأزمان أو الأماكن

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن توفيق الله غير متعلق بالأزمان أو الأماكن بقدر تعلقه بفضل الله، مستشهدا بقول الله تعالى: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم».

يسري جبر: الله يعطي من يشاء الهداية والفضل

وأضاف «جبر» في برنامج «اعرف نبيك» على قناة الناس، أن الله يعطي من يشاء الهداية والفضل، ويعطيهم لأهل الأدب والبحث عن الهداية وأهل التواضع، وليس أهل الكبر والغرور والتمادي في الباطل، بينما من يريد الحق ويشتاق إليه ويتمتع بصفة التواضع، الله يهديه وإن كان في أقصى الغابات.

100 جنسية في مدينة البعوث

وأشار إلى أنه يأتي للأزهر الشريف طوائف العالم أجمع، فمدينة البعوث الإسلامية تضم أكثر من 100 جنسية، وكلهم مبعوثون من بلادهم كي يعودوا بعد ذلك نوابًا ويعلّمون الناس هناك.