الأوراق المطلوبة للصف الأول الابتدائي في مدارس الإسكندرية.. اعرف آخر موعد

تبدأ من غد الأحد المدارس الرسمية اللغات في الإسكندرية استقبال ملف الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث يتم استقبال الملفات ودفع المصاريف إلى يوم الأربعاء المقبل، وإلا يتم استبعاد الطالب المقبول في المدرسة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الأوراق المطلوبة في ملف قبول طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية اللغات في الإسكندرية، نظراً لأهمية التقديم في الوقت الراهن للطلاب وذلك بحسب ما أعلنته المدارس في إعلانها الرسمي.

الأوراق المطلوبة للصف الأول الابتدائي

- طلب التحاق جديد

- 6 صور شخصية حديثة

- الشهادة الصحية الاليكترونية

- صورة من إيصال دفع مصروفات البريد ومصروفات المدرسة

-طابع دعم المشروعات وتنمية الموارد البشرية فئة 10 جنيهات + طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه + طابع أخضر فئة 2 جنيه

- صورة بطاقة الأب وصورة بطاقة الأم وصورة شهادة الميلاد.

تعليمات تقديم الملف

- التأكد من دفع مصروفات العام السابق

- يوم الأربعاء المقبل آخر يوم لتقديم الملف وسداد المصروفات أيضا.

- على جميع أولياء الأمور وخاصة الصف الأول الابتدائي سرعة فتح الملفات وسرعة سداد المصروفات سواء البريد أو المصروفات المدرسية، حيث إن سداد المصروفات يتم توثيقها بداخل الملف ولن يتم تصعيد الملف إلا بذلك، طبقا للقرار الوزارى الخاص بالمصروفات.

- بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات يتم تسليم الملف لدى إدارة المدرسة.