الكليات النظرية على طريق التطوير.. وسنوات الدراسة قد تصل إلى 3 فقط

تفاصيل عديدة كشفها عدد من المسئولين فى وزارة التعليم العالى، حول تعديل لوائح الكليات النظرية، وبدء تطبيق الأطر المرجعية لتنفيذ قرارات التحول لنظام الساعات المعتمدة، التى يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات حال الانتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة لكل طالب.

«التعليم العالي»: إنجاز الطالب «الساعات المعتمدة» بكليته هو معيار التخرج في النظم الجديدة

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن الجامعات وأنظمتها بالفعل منذ سنوات تتحول لنظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به، وبعض الكليات بدأت تتحول لهذا النظام، وهناك متابعة مستمرة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لهذا الأمر، موضحاً أن مفهوم التعليم الجامعى تغير عما كان قديماً، حيث يهدف فى المقام الأول إلى صقل مهارات الطالب بمختلف المجالات، كى يكون مؤهلاً جيداً لطبيعة ومتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

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وفيما يتعلق بتقليص نظم الدراسة والتخرج فى الكليات المختلفة، مثل كليات التمريض والتجارة والآداب وغيرها، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التى تقرها لائحة الكلية الخاصة به، وبالتالى ليس شرطاً البقاء فى الكلية المدة كاملة: «ليس شرطاً أن يقضى الطالب فى كلية الإعلام 4 سنوات، وحال انتهاء الساعات المعتمدة الخاصة به يستطيع التخرج فى فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقاً لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».

وتابع «عبدالغفار» قائلاً إن هناك عدداً من الكليات حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة لعدم الانتهاء من تعديل لوائحها، موضحاً أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، لكن فى العموم المناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

وأوضح متحدث التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات أحيط عام 2021 بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل على أنه «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات»، ويمنح هذا التعديل التاريخى المهم الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد للتخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التى تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التى تحددها اللوائح الداخلية للكليات التى تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة. ووجه المجلس وقتها الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وهو ما تسير الجامعات به الآن.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة السابق لـ«الوطن»، أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ سنوات، لافتاً إلى أنها بالفعل نجحت فى تطبيق النظام، وهناك طلاب تخرجوا من الكلية بعد قضاء 3 سنوات ونصف فى الدراسة بدلاً من 4 سنوات.