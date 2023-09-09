إلين خلف تعود لجمهورها بعد غياب أكثر من 10 سنوات بأغنية «ما تقلي»

بعد فترة غياب دامت أكثر من 10 سنوات، تعود من جديد الفنانة اللبنانية إلين خلف للغناء بتقديم أغنية جديدة بعد حملة أطلقتها عبر منصاتها السمعية المختلفة.

تفاصيل الأغنية

شاركت «إلين» عبر إكس «تويتر» سابقا مقطعًا من أغنيتها «ما تقلي» المرتقب صدورها قريبًا معلقة بما معناه: «لا أطيق الانتظار لمشاركتكم أغنيتي الجديدة.. ما تقلي.. ترقبوها قريبا».

الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الراحل إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وميكس وماسترينغ ميشال فاضل، بينما حمل الكليب إخراج زاك غصن الذي اختار مشهد البداية من لقطة من كليب أغنية «يا صبابين الشاي» التي اشتهرت بها «خلف».

ابتعاد إلين

كانت «خلف» ابتعدت عن الغناء منذ عام 2013 حين تزوجت من نجل الكوميديان اللبناني إيلي أيوب، رجل الأعمال كارلو أيوب، قدمت إلين خلال مسيرتها عددا كبيرا من الألبومات الغنائية من بينها «خايفة منك، وبساط الريح، ويا زين، وايد وايد، وعز عليا، ودلع الحبايب، ولو عندك كلام، وصدفة».