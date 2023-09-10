زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة سولاوسي الإندونيسية

أعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، عن وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سولاوسي الإندونيسية، على عمق 9.9 كيلومترات، دون ورود تقارير عن خسائر بشرية أو مادية

وحذرت السلطات الإندونيسية من وقوع هزات ارتدادية، جراء زلزال جزيرة سولاسي، مشيرة إلى عدم وجود احتمالات لحدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، بميناهاسا، بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، على عمق 99 كيلو متر.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 280 كيلومتر شمال شرق مدينة «بالو».