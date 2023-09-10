افتتاح 22 مسجدا الجمعة المقبلة في 8 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و8 مساجد صيانة وتطوير، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ 7 يناير الماضي وحتى الجمعة المقبلة، 175 مسجدا، بينها 127 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و48 مسجدا صيانة وتطوير.

وتتضمن المساجد التي سيتم افتتاحها ما يلي:

أولا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الإسماعيلية

- مسجد التوحيد في البعالوة بالتل الكبير.

مديرية أوقاف دمياط

- مسجد بدوي في الناصرية بفارسكور

مديرية أوقاف الجيزة

- مسجد الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط

مديرية أوقاف البحيرة

- مسجد الرياض فرع 10 التحرير بأبو المطامير

- مسجد الرحمة الزيتون النمرية بأبو المطامير

- مسجد المحطة بمدينة حوش عيسى

- مسجد التربية جنا كليس النمرية بمركز أبو المطامير

-مسجد الفرنساوي بولين بكفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

- مسجد الشيخ محمد شاور بالأشمونين في ملوي

- مسجد الرحمن بالكوم الأحمر شارونة بمغاغة

- الهدى في شم القبلية بمغاغة

- مسجد الرحمن في منشأة دعبس بأبو قرقاص

مديرية أوقاف الغربية

- مسجد سعد بغدادي بعزبة سعد بغدادي المحلة الكبرى

مديرية أوقاف قنا

- مسجد آل هرمل في السلامات بأبو تشت

ثانيا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف بني سويف

- مسجد الطحاوي في مناشي أبو صير بالواسطى

مديرية أوقاف قنا

- مسجد الفتح في نجع النخلة بالعركي بفرشوط

- مسجد الحسن والحسين في بندر فرشوط

- مسجد محمود توفيق في البحري سمهود نجع سعيد بأبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

- مسجد عزبة الشريف في الأبعادية مركز دمنهور

- مسجد المرادني بمدينة دمنهور

- مسجد السلام قومبانية لوقين بكفر الدوار

- مسجد الهداية بعزبة الدرايسة بمركز دمنهور.