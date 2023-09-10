كاتب صحفي: التواجد المصري فعَّال في الدبلوماسية الدولية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الدبلوماسية المصرية نشطة جدا، حيث جرى قبول عضوية مصر في تجمع بريكس اعتبارا من يناير المقبل، وقبلت دعوة رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن الكلمة الاستهلالية للرئيس بقمة مجموعة العشرين كانت قوية، حيث شدد على أن العالم يجب أن يتولى مسؤولياته.

العلاقات المصرية- الهندية تتسم بخصوصية

وأضاف «قمحة» في حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العلاقات المصرية- الهندية تتسم بخصوصية، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الهند للمرة الثانية هذا العام، حيث زارها في يناير الماضي، وكانت مصر الدولة الوحيدة المدعوة لحضور احتفالات الهند بعيدها القومي، كما زار نارندرا مودي مصرَ في شهر يوليو الماضي.

التواجد المصري فعَّال على أرض الدبلوماسية الدولية

وتابع الكاتب الصحفي: «التواجد المصري فعّال على أرض الدبلوماسية الدولية وعلى أرض المنظمات المعنية بمناقشة اقتصاد العالم في المستقبل، وهذا الوجود يحمل رؤية مصرية خالصة تضع العالم أمام مسؤوليته».