ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية في الوقت الحالي؟

شهدت بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد في البورصة المصرية، التداول على نحو 194 سمًا، ارتفع من بين هذه الأسهم 85 سهمًا، بينما تراجع 18 سهمًا فقط، وظل 91 سمًا دو تغير.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أكثر 5 أسهم ارتفاعًا في البورصة المصرية بالوقت الحالي.

الألومنيوم العربية

تصدر سهم الألومنيوم العربية، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بارتفاع نسبته 11.10%، مسجلاً سعر 9.100 جنيهًا.

سهم إيه كابيتال القابضة

وجاء سهم اية كابيتال القابضة، في المركز الثاني بين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بارتفاع نسبته 6%، مسجلاً سعر 0.349 قرش.

سهم الحديد والصلب المصرية

فيما جاء سهم الحديد والصلب المصرية، في المركز الثالث بين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، بارتفاع نسبته 4.96%، مسجلاً سعر 9.880 جنيه.

سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي

وحل بالمركز الرابع بين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بارتفاع نسبته 4.86%، مسجلاً سعر 0.432 قرش.

سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية

وجاء بالمركز الخامس، بين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية، سهم الوادي العالمية للاستثمار و التنمية بارتفاع نسبته 4.78%، مسجلاً سعر 0.481 قرش.