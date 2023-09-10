منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيا ورياضيا وذوي الهمم بجامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، قرارا بشأن القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات فى الرسوم الدراسية، لطلاب جامعة بنى سويف الاهلية خلال العام الدراسى 2023 / 2024 .

منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيا ورياضيا في جامعة بني سويف

ونص القرار بأن تكون منح التفوق للطلاب الجدد بالعام الدراسى 2023 / 2024 ، 300 طالب من الطلاب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة ولمدة عام جامعي، بينما تكون منح الطلاب القدامى للطالب الحاصل على معدل (4.00) أو ما يعادلها فى التقدير الجامعى منحة كاملة لمدة عام جامعي، فيما يُمنح الطالب الحاصل على معدل (3.70) أو أكثر أو ما يعادلها فى التقدير الجامعى تخفيض تحدده الجامعة ولمدة عام جامعي .

وأوضح القرار أن منح التفوق الرياضى (خلال العام التالى للتفوق) فقط، تكون منحة كاملة للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية في المسابقات الدولية، وخصم 50% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصلا على ميدالية فضية، وخصم 25% من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية برونزية .

تخفيض لمصروفات المتفوقين رياضيا بجامعة بني سويف الأهلية

واذا كان الطالب حاصل على ميدالية ذهبية فى المسابقات العربية أوالأفريقية يحصل على خصم 50 % من المصروفات الدراسية ، وخصم 25 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية فضية، وخصم 10 % من المصروفات الدراسية اذا كان حاصل على ميدالية برونزية .

أبناء الشهداء والعاملين بجامعة بني سويف

كما تضمن القرار تخفيضات فى المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء (القوات المسلحة أو الشرطه أو شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية) تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية .

وكذلك ابناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنى سويف الحكومية تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية، كما يُمنح الطلاب ذوى الاعاقة (ذوى الهمم) تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية، و يُمنح أيضا الطالب الذى يلتحق بالجامعة الاهلية خصم 10 % من المصروفات الدراسية إذا كان له أخ أو أخت لازال طالبا بجامعة بنى سويف الأهلية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار شمل أيضا تخفيضاللطالب الذى فقد عائله أثناء الدراسة وتقرره الجامعة فى ضوء بيان الحاله الخاصة بالطالب.