آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة.. اعرف قواعد ترتيب الرغبات وإعلان النتيجة

تستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية، طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2023 لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثالثة، والتي بدأت من أمس السبت 9-9-2023.

وحول تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها فتحت موقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثاوية العامة لتسجيل رغباتهم.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023، يكون غدا الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والإنتهاء من عملية المراجعة.

وأضافت وزارة التعليم العالي أنه عقب التنسيق سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة لتلقي الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالث وفقا للشروط والقواعد والنسبة التي اقرها المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

- يسجل الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة من هنـــــــــــــا.

- اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- ادخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

- تسجيل الرغبات وتشمل 75 رغبة.

- عقب الانتهاء من كتابة الرغبات اضغط «تم».

- يطبع الرغبات التي قمت بكتابتها ورقم الإيصال واحتفظ بها لحين ظهور النتيجة.

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

واوضحت وزارة التعليم العالي، قواعد ترتيب الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023، ضمن، كالتالي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا أجريت تعديلًا لرغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتمّ التنسيق وفقا لآخر تعديل أجريته.