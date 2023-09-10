طائرة سويسرية تقلع دون أمتعة الركاب لسبب غريب.. ما القصة؟

واقعة غريبة من نوعها حدثت في سويسرا، إذ اتجهت إحدى الطائرات من زيوريخ إلى بيلباو في إسبانيا دون أن تكون محملة بأمتعة الركاب، ما أدى لانتظار الركاب لمدة تجاوزت الساعتين، لكنهم لم يعثروا على أمتعتهم، وبررت الخطوط الجوية ما حدث، وعلى الرغم من ذلك لم يهدأ استياء الركاب.

لم يتوقع الركاب أن الطائرة المتجهة من زيوريخ إلى بيلباو في إسبانيا لا توجد بها أمتعتهم، وظلوا لأكثر من ساعتين أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن دون أي فائدة، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأحد، وفقًا لصحيفة «بليك» اليومية.

اعتذار الخطوط الجوية للركاب

قدمت الخطوط الجوية في سويسرا عذرًا بأن ما حدث نتيجة نقص في عدد الركاب حتى تستطع أن تبرر انتظار ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية لأكثر من ساعتين.

إقلاع الطائرة مع 111 راكبًا

وأوضح كافين أمبالام، الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية، أن الطائرة التي لم تحمل أمتعة الركاب، تعمل لصالح شركة الطيران «إديلويس»، أقلعت مع 111 راكبًا، دون أي أمتعة على المتن الخاص بها، قائلًا لوكالة فرانس برس، أنه تم اكتشاف نقص في أعداد الموظفين بالمطار.

أسباب إقلاع الطائرة بدون أمتعة الركاب

وبعد مرور أكثر من ساعة على إقلاع الطائرة دون أن تكون محملة بأمتعة الركاب، لم يتحسن أي شيء من الوضع، ويرجع الأمر إلى أسباب تشغيلية: «لقد أقلعت الطائرة من المطار دون أية أمتعة للركاب، وذلك لأن ركابًا آخرين، انتظروا في بيلباو اصطحابهم إلى زيوريخ قبل إغلاق المطار ليلًا».

اعتذار للركاب عن الإزعاج

تقدم «أمبالام» باعتذار للركاب لأنهم كانوا سببًا في إزعاجهم، موضحًا أن الخطأ حدث بسبب نقص الموظفين المؤهلين، وهناك تحقيقات لدراسة الوضع، حتى يتم محاسبة المتسبب فيما حدث.