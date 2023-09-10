«طنين».. مشروع «أميرة» لمساعدة الآخرين في التخلص من ضغوطهم النفسية

قررت أن تهب نفسها لمساعدة الآخرين، في التخلص من ضغوطهم النفسية، بتنمية الجانب الإنساني، الذي يسعى لممارسة الحياة بشكل أكثر توازنًا، لذا أطلقت أميرة موسى مجموعة من الورش الأون لاين، بالإضافة إلى «بودكاست» ومحتوى متعدد الوسائط، يغطي الاحتياج النفسي، للسعي نحو مستقبل متحررًا من الضغوط النفسية والهموم، التي يعجز الشخص عن تخطيها بمفرده.

تسعى «أميرة» لخدمة البشر، من خلال عملها في قطاع الدعم النفسي والاجتماعي، إذ قررت أن تؤسس تجربة مختلفة، تساعد البعض على التخلص من ضغوطهم النفسية، بالتركيز على الأصوات الداخلية النفسية، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بكتب أنواع مختلفة من الكتابة، بعبر فيها عن كل اللي بشوفه، دا بالإضافة لشغلي في المؤسسات، اللي بتقدم مساعدات إنسانية، ومن هنا بدأت أنفذ تجربتي».

«طنين» مدخل للصحة النفسية

أطلقت «أميرة» على تجربتها اسم «طنين»، لأنه يعتبر مدخلًا للصحة النفسية، يهدف إلى ممارسة الحياة بشكل متوازن، باستخدام تقنيات الكتابة وتمارين التنفس للإنصات والتعبير عن الأصوات الداخلية، ويتم معايشة التجربة من خلال برامج وورش الكتابة الحضورية والجلسات الأون لاين، بالإضافة إلى صناعة المحتوى في «بودكاست» ومحتوى متعددة الوسائط على مواقع التواصل الاجتماعي: «التجربة هدفها الأساسي العلاج من الضغوط، اللي ممكن يمر بيها أي إنسان، ومش عارف يتخلص منها، فإحنا بنساعده إنه يتغلب عليها».

تجربة «أميرة» لتعزيز الإفادة الإنسانية

تعتمد التجربة على مجموعة من الأنشطة والألعاب، التي تهدف إلى إثراء المحتوى، تعزز الإفادة الإنسانية التي يحصل عليها الشخص، بالسعي نحو العلاقات التشاركية، مع المؤسسات والمبادرات الفردية والجماعية، المتخصصة في التنمية سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي: «في خطوت وطرق كتير بتساعد الإنسان، إن نفسيته تبقى أحسن، ويتخلص من كل الكبت اللي بيحس بيه».

تعقد «أميرة» جلسات وورش اليوم الواحد، لتغطية الاحتياج النفسي، من خلال محتوى مبسط ومكثف، إذ أطلقت برنامج إرشاد فردي، وجلسات فردية لمرة واحدة، مع مجموعة من الاستشارات، التي تخص الكتابة والتعبير: «هدفي من الكتابة إن الشخص يعبر عن نفسه، ودا هيساعده جدًا إنه يتخطى همومه وأحزانه».

أحلام «أميرة» في المستقبل

تسعى «أميرة» لنشر تجربتها على نطاق أوسع بالمستقبل القريب، خاصة في أقاليم مصر، تحديدًا الصعيد والدلتا: «بفكر كمان التجربة تكون خارج مصر».