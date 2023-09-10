معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023.. كلية الطب 100.92%

أعلنت وزارة التربية العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 للاحيائي، حيث جاءت النسب مختلفة في دولة العراق.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

وكانت معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 كالتالي:

- كلية الصيدلة: 98.67%.

- كلية الهندسة – قسم الالكترونيات والاتصالات: 95.83%.

- كلية الهندسة – قسم الحاسوب: 95.33%.

- كلية الطب: 100.92%.

- كلية طب الكندي: 100.5%.

- كلية طب الأسنان: 99.05%.

جامعة بغداد

- كلية القانون: 90%

- كلية العلوم السياسية: 83%.

- كلية الطب البشري: الحد الأدنى 99.67%.

- كلية طب الأسنان: الحد الأدنى 98.83%

جامعة البصرة

- كلية الصيدلة: الحد الأدنى 98.5%.

- كلية هندسة – قسم الحاسبات: الحد الأدنى 93%.

- كلية هندسة – قسم ميكانيكا: الحد الأدنى 90.5%.

- كلية هندسة – قسم مواد كيميائية: الحد الأدنى 95.33%.

وهذه المعدلات تدل على مدى التنافس الشديد للقبول في هذه الكليات والأقسام في الالتحاق بالجامعات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

وتدل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، على التنافس الكبير للقبول في هذه الكليات والأقسام في الالتحاق بالجامعات، ومن أجل التعرف على معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي.

أو زيارة موقع القبول المركزي في العراق.

النقر على خدمات الطلاب من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ستبدو أمامك صفحة خدمات الطلاب، وحدد بعد ذلك نسب القبول في الجامعات العراقية، وانقر عليها.

وتبدو أمامك صفحة بها ملفات لتحميل نسب القبول والاطلاع عليها كما تشاء بسهولة ويسر.

حمل بعد ذلك الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة يمكنك الاطلاع على هذه المعدلات وتحديد الكليات والجامعات التي تتناسب مع مجموعك، ونتمنى للجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.