الفنان هشام منصور يطرح كتابه الأول «مسرحيتان»

طرح الفنان هشام منصور، عن طرح كتابه الأول، الذي يحمل اسم «مسرحيتان»، وهو مشروع أدبي جديد، يتضمن مسرحيتين، الأولى باسم «عايش سعيد»، وأخرى «كده غلط».

المسرحية الأولى عن قصة حقيقية

المسرحية الأولى «عايش سعيد» للفنان هشام منصور، هي كوميديا غنائية، عن قصة حقيقية لشخص تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وظل يعمل كومبارس في السينما والمسرح والتليفزيون لأكثر من 25 عامًا، ولكنه قرر أنذ يترك مهنة الكومبارس، ليصبح ممثلًا مشهورًا، ويخطو أولى درجات سلم النجاح والنجومية والشهرة والأضواء، وكانت المفاجأة.

المسرحية الثانية «كده غلط» هي كوميديا تستعرض حياة موظف في اليوم التالي لخروجه لسن المعاش، وجلوسه في المنزل، فماذا حدث.

يذكر أنّ الفنان هشام منصور، صاحب الجملة الشهيرة «مش دي شقة المعلم فوزي ومراته الجديدة»، والتي قالها أمام الفنان محمد هنيدي ضمن أحداث فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، بدأ مشواره مع التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، أثناء دراسته في كلية الحقوق.