«مستقبل وطن» بأسيوط ينظم ندوة عن الدور الرقابي للمجالس المحلية

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بقسم أول بمحافظة أسيوط، ندوة عن دور المجالس المحلية ودورها في التنمية والرقابة على المجالس التنفيذية.

جاء ذلك بحضور منتصر مالك الأمين المساعد للحزب وعصام بداري أمين قسم أول، وعبدالعال الدقيشي أمين المجالس المحلية بأمانة المحافظة، ونفيسة الشريف عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة، وحضر أيضًا عاطف عواجة الأمين المساعد، ومحمد الجارحي أمين المجالس المحلية بأمانة أول وأعضاء هيئة مكتب وأمناء الأمانة.

واستعرض منتصر الأمين المساعد للحزب أهمية المجالس المحلية ودورها الرقابي على المجالس التنفيذية والآثار السلبية الناتجة عن غياب دورها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عصام بداري أمين قسم أول أنَّ القيادة السياسية توفر الملايين لتطوير العشوائيات والارتقاء بالمواطن المصري ولكن في أثناء التنفيذ تتعدد الآراء والأولويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكّد ضرورة استحقاق المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة في أروقة الجمهورية الجديدة.

انتخابات المجالس المحلية

وأكّد عبدالعال الدقيشي أمين المجالس المحلية بأمانة المحافظة، أنَّ الفترة الحالية ضرورية في تجهيز وإعداد كوادر واعية وقادرة على تحمل المسؤولية تراقب وتشرع وتشرف على المجالس التنفيذية، على أن تكون قادرة على تحقيق أكبر استفادة من معطيات القيادة السياسية للمواطن المصري، مؤكّدًا أهمية المجالس المحلية وتوسع دورها بعد حزمة الصلاحيات التي أعطاها الدستور للأعضاء.