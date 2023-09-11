برلماني يشيد بافتتاح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إنَّ الدولة تضع الصحة على رأس أولويات الإنفاق لضمان صحة المواطن وتوفير كل الخدمات الطبية والصحية اللازمة للمواطنين.

الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي صحة المواطنين اهتمامًا كبيرًا وظهر ذلك واضحًا من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض من خلال حملة «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس «سي» والضغط والسكر وحملة صحة المرأة والأطفال بالمدارس وآخرها مبادرة «100 يوم صحة» للكشف عن الأمراض السرطانية والأورام.

وأكّد عضو مجلس النواب، أنَّ افتتاح وزير الصحة أول معمل معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» سيعمل على مساعدة الأطباء على التحديد التحقيق للعلاج المناسب لكل حالة على حدة مما سينعكس على رفع معدلات الشفاء.

وتابع أنَّ الدولة تشهد تحول إيجابي في مستوى التطور التشخيصي للأورام السرطانية تماشيا مع الاتجاه العالمي للطب التشخيصي، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة «100 مليون صحة» تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في مراحل مبكرة لما يصل إلى 30 مليون مواطن في كل المراحل العمرية مما يعزز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

يُشار إلى أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، افتتح أمس الأحد، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر، بالمركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC»