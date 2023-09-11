«البحيرة» تستعد للعاصفة دانيال بـ6 إجراءات.. بينها انعقاد غرف العمليات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية، لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية، وذلك تماشيا مع التغيرات المناخية المرتقبة، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من الاثنين الموافق 11 سبتمبر وحتى الأربعاء 13 سبتمبر، بسبب العاصفة دانيال.

6 إجراءات عاجلة في البحيرة استعدادا للعاصفة دانيال

ووجهت نائب محافظ البحيرة على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

كما شددت «بلبع » على التنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال التالي:

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

التعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.