إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 12 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 12 شخصا في حادث على الصحراوي بقنا

وتلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، من مرفق إسعاف قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي نجع حمادي- قنا، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث قنا اليوم، وهم: سيد عبد اللطيف مراد، كدمات متفرق، اسماعيل ابراهيم ابوعصام، وصفاء عبده ، زينب محمد عباس، هبه محمود ابو بكر، حسین سعد الدين ، سارة احمد ، رحاب سيد عبد الحكيم، شيماء خلف عبد الله، عاطف سليمان برعي، زياد عاطف سليمان، جودي عاطف سليمان، والاصابات عبارة عن كدمات وكسور .

على الفور انتقلت 7 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين جميعهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة مرور قنا بعمل تقرير حول أسباب الحادث.