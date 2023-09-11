بشرى خير للفلاحين.. تراجع كبير في سعر طن السماد اليوم

كشفت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بقيمة 1338 جنيها للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13.45% دفعه واحدة، وأظهرت المؤشرات، أنّ متوسط الأسعار وصل في حده الأدنى إلى 6086.45 جنيه، في حين جرى رصد أعلى سعر للأسمدة بمبلغ قدره 10991.43 جنيه.

انخفاض أسعار الأسمدة سينعكس على المزارعين والمستهلكين

انخفاض أسعار الأسمدة حسب ما نشره البوابة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، رآه الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي أمرا مهما ويعكس مؤشرات جيدة سواء للمزارعين والمستهلكين خلال المستقبل القريب.

وأضاف «نور الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة الانخفاض الكبيرة سيشعر بها المواطنون أثناء شراء الفواكه والخضراوات من الأسواق في المستقبل القريب، موضحا أنّ انخفاض أسعار الأسمدة يلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق والمنتجات المختلفة.

وثمّن خبير الاقتصاد الزراعي، جهود القيادة السياسية في سعيها لبناء مستقبل جيد فيما يخص الصوب الزراعية وتوفير الأمن الغذائي لكل المواطنين، موضحا أنّ هذه المجهودات يجب أن يقابلها المزارعين بتخفيض الأسعار، نظرا لما لمسوه من انخفاض أسعار الأسمدة.

يذكر أنّه وفي نهاية الشهر الماضي، أكد المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف لجان التفتيش والمرور على الجمعيات الزراعية؛ للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الأسمدة التي تضمن الرقابة عليها، وضمان وصولها لمن يستحقها من المزارعين وعدم تسريبها للسوق السوداء، بحسب تصريح سابق له لـ«الوطن».