رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بشرى خير للفلاحين.. تراجع كبير في سعر طن السماد اليوم

كتب:

محمد متولي
01:02 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مصنع الأسمدة الزراعية - أرشيفية

مصنع الأسمدة الزراعية - أرشيفية

كشفت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق بقيمة 1338 جنيها للطن، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13.45% دفعه واحدة، وأظهرت المؤشرات، أنّ متوسط الأسعار وصل في حده الأدنى إلى 6086.45 جنيه، في حين جرى رصد أعلى سعر للأسمدة بمبلغ قدره 10991.43 جنيه.

انخفاض أسعار الأسمدة سينعكس على المزارعين والمستهلكين

انخفاض أسعار الأسمدة حسب ما نشره البوابة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، رآه الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعي أمرا مهما ويعكس مؤشرات جيدة سواء للمزارعين والمستهلكين خلال المستقبل القريب.

وأضاف «نور الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة الانخفاض الكبيرة سيشعر بها المواطنون أثناء شراء الفواكه والخضراوات من الأسواق في المستقبل القريب، موضحا أنّ انخفاض أسعار الأسمدة يلقي بظلاله على أسعار المنتجات في الأسواق والمنتجات المختلفة.

وثمّن خبير الاقتصاد الزراعي، جهود القيادة السياسية في سعيها لبناء مستقبل جيد فيما يخص الصوب الزراعية وتوفير الأمن الغذائي لكل المواطنين، موضحا أنّ هذه المجهودات يجب أن يقابلها المزارعين بتخفيض الأسعار، نظرا لما لمسوه من انخفاض أسعار الأسمدة.

يذكر أنّه وفي نهاية الشهر الماضي، أكد المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف لجان التفتيش والمرور على الجمعيات الزراعية؛ للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الأسمدة التي تضمن الرقابة عليها، وضمان وصولها لمن يستحقها من المزارعين وعدم تسريبها للسوق السوداء، بحسب تصريح سابق له لـ«الوطن».

اقرأ المزيد:

ضبط 110 أطنان أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداولها داخل مصنع بالمنوفية

ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية

ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر في البحيرة

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها داخل مخزن بكفر الدوار
بقلم محمد متولي