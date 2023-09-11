«جنايات القاهرة» تقضي بمعاقبة أحد الأشخاص بالمشدد 3 سنوات لسرقته سيدة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة حقيبة ربة منزل بأسلوب المغافلة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة بأسلوب المغافلة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، اتهامه في غضون مارس من العام الماضي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بسرقة حقيبة المجني عليها ربة منزل بأسلوب المغافلة في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم غافل المجني عليها وسرق منها حقيبة يديها وكان بها «هاتف محمول آيفون، مبلغ مالي، مشغولات ذهبية»، وحاول التصرف فيها وأثناء ذلك ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.