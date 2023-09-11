افتتاح 3 مشروعات خدمية في مركز أبو كبير بالشرقية.. تكلفتها 12 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات (الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان)، بمركز أبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه، جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وجرى افتتاح المشروعات الثلاثة خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل

أوضح محافظ الشرقية، أنه في قطاع الأبنية التعليمية ، جرى الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل / ب رقم 1 (24 فصلًا) بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الانتهاء من إنشاء وتشطيب وحده التضامن الاجتماعي

وفي قطاع الإسكان، جرى الانتهاء من إنشاء وتشطيب وحده التضامن الاجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة، جرى الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.