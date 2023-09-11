المؤبد لـ5 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف ومحمد علي الملط، بالحبس المؤبد لـ5 متهمين، والسجن 10 سنوات لشخصين آخرين بتهمة إعادة تصنيع وتدوير المواد المخدرة.

الحكم على المتهمين بتصنيع المواد المخدرة

وشمل الحكم بالمؤبد على المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس حضوريا، وغيابيا للمتهم الثاني بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل شخص، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص أفراده في جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين قدرت بـ265 مليون جنيه.

ضبط المتهمين بحوزته مواد مخدرة

واستهدفت مأمورية مكبرة 4 أشخاص حال استقلالهم 3 سيارات بمحيط مزرعة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلوجراما.

كما ضبطت المأمورية كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلوجرامات وكمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلوجرامات وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلوجرام.

كما تحفظت الحملة على 30 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلوجراما وكمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلوجرام محظور تداولهما ويستخدمان في عمليات التصنيع الدوائي.

وأشارت تحريات ضباط مكافحة المخدرات حينها إلى قيام المتهمين بإعادة تدوير مخدر الهيروين مع المواد المضبوطة لزيادة الكميات وبيعها وتوزيعها على التجار، وتحفظت على 2 مكبس بمشتملاتهما و3 أسلحة وذخيرة.