يترقب خريجو الثانوية العامة لعام 2023 من أجل معرفة موعد التقديم لكلية الزراعة بجامعة المنصورة والأوراق المطلوبة، خاصة بعد إعلان نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية وقبول الطلاب في كلية الزراعة بجامعة المنصورة.

موعد التقديم لكلية الزراعة بجامعة المنصورة والأوراق المطلوبة

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن موعد التقديم لكلية الزراعة بجامعة المنصورة والأوراق المطلوبة يبدأ يوم 9 سبتمبر على أن يجرى التقديم من خلال عدة أوراق خاصة بالطلاب لكلية الزراعة، بعد القبول بها في تنسيق المرحلة الأولى أو الثانية وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية للطالب

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

الكشف الطبي بجامعة المنصورة

ويجب على الطلاب إجراء الكشف الطبي لكلية الزراعة بجامعة المنصورة، وتجهيز الورق الخاص بها، من أجل التقديم في الكلية، إذ يعتبر الكشف الطبي من أهم الأوراق للتقديم إلي كلية الزراعة بجامعة المنصورة، ويجرى التقديم من خلال الدخول على نظام ابن سينا، وكتابة البيانات الخاصة بالطالب، ودفع الرسوم ليظهر لك الموعد المحدد والمكان من أجل عمل الكشف الطبي.