ما حكم الأب الذي يقاطع أولاده؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول، ما حكم الأب الذي يقاطع أولاده ولا يسأل عنهم بعد زواجهم، ولا يريد الصلح معهم نتيجة خلافات؟

حكم الأب الذى يقاطع أولاده

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «عليهم الاستمرار في محاولة الصلح، وهو لو استمر في القطيعة هو اللي هايتحمل الاثم، واحنا لم نسمع منه عن السبب الذي جعله يقاطع بنته بهذه الطريقة الصعبة، لا هناك أمر ما».

واستكمل: «أنا بنصح الأب أن يكون كريما ويفتح الباب لبنته للاعتذار، والبنت بقول لها لازم تحاول تصالحه مرة واثنين وثلاثة ولحد ما نموت».