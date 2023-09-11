لبنان: اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا اليوم الاثنين، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة، اللواء الياس البيسري، بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور باسل الحسن.

اتفاق على وقف إطلاق النار

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ضرورة تسليم المطلوبين

واتفق المجتمعون على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه، أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك تسليم عبدالرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي، استمرت حتى اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي.