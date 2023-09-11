متحدث الجيش الليبي: أكثر من 2000 قتيل و5 آلاف مفقود نتيجة فيضانات «دانيال»

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الفيضانات التي شهدتها ليبيا، نتيجة العاصفة «دانيال»، خلفت أكثر من 2000 قتيل، ونحو 5 آلاف مفقود، بحسب ما جاء في بيان تلفزيوني، نقلته قناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الاثنين.

تضامن عربي مع ليبيا

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة المساعدات الطبية واللوجيستية لدعم الأشقاء في ليبيا، كما أعلن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، عن تقديم مساعدات إنسانئية عاجلة لليبيا، وتوجيه كل أوجه الدعم اللازمة.

وفي نفس السياق، أكدت دولة الكويت تعاطفها وتضامنها مع ليبيا، إثر الإعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحت شرقي البلاد.

عاصفة شديدة تضرب ليبيا

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال»، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط، في الوقت الذي أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد 3 أيام مع تنكيس الأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة.