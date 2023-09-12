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هزة ارتدادية تضرب المغرب.. تعرف على قوتها

كتب:

حسن رمضان
02:43 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
آثار زلزال المغرب-صورة أرشيفية

آثار زلزال المغرب-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية ارتدادية، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، المغرب على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما نشره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات، نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 57 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مراكش، و42 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، إلى ألفين و862 شخصا، مشيرة في بيان، إلى إصابة ألفين و562 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان قوة الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز المغربي، بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بعمق 8 كيلومترات، فيما قال «المعهد الوطني للجيوفيزياء» المغربي، إن بؤرة الزلزال وقعت عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا.

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