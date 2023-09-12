تفاصيل الحصول على شقة بمقدم 30 ألف جنيه.. موعد الطرح والأماكن

أعلنت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن «سكن لكل المصريين» في الربع الأخير من العام الجاري، بشرط استيفاء المتقدم للشروط الموضوعة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يصل قيمة مقدم الحجز للحصول على شقة إلى 30 ألف جنيه، مشيرة إلى أن سعر الشقة سيتراوح من 245 ألف حتى 360 ألف، والتقسيط على 20 سنة، والاختلاف في الأسعار هنا يكون على حسب التميز.

موعد استلام شقق الإسكان

وأوضحت المصادر، أنه بحسب ما ينشر في كل كراسات شروط الحصول على شقق الإسكان، يكون موعد الاستلام عقب موعد تاريخ الطرح بـ18 إلى 36 شهرا.

أماكن شقق الإسكان

وأوضحت، أنه جار وضع اللمسات الأخيرة للطرح وإعداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح، مشيرا إلى أن الشقق ستكون في المدن التالية: «15 مايو، وأكتوبر الجديدة، وبدر، برج العرب، والسادات، وحدائق العاصمة، الفيوم، سوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة».

شروط الحصول على الوحدة السكنية

وأكدت أن شروط الحصول على شقق الإسكان، تتمثل في التالي:

- ألا يكون المتقدم سبقت له الاستفادة من طروحات الإسكان سابقا.

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.

- ألا يزيد دخل الفرد عن 4500 جنيه في حالة كونه أعزب.

- ألا يزيد دخل الأسرة عن 8000 آلاف جنيه للزوج والزوجة معا.