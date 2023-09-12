طريقة الحصول على نتيجة الرغبات في المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الخطوات 

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة الرغبات فى المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات، خلال 3 أيام بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات مساء اليوم الثلاثاء

وقررت وزارة التعليم العالي، أمس، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في المرحلة الثالثة، لينتهي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بدلا من أمس الاثنين، ثم يتم إعلان نتيجة الرغبات في المرحلة الثالثة 2023.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، خطوات الحصول على نتيجة الرغبات في المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الرغبات في المرحلة الثالثة 2023

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- على الطالب اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الدخول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- ظهور نتيجة الرغبات فى المرحلة الثالثة 2023 فور الإعلان عنها وذلك خلال 72 ساعة على الأكثر.

- يطبع الطالب بطاقة التشريح لتقديمها للكلية المقرر التحاقه بها.

فتح باب تسجيل الرغبات

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بعد إعلان نتيجة الرغبات في المرحلة الثالثة 2023، سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب للطلاب الذين يريدون التحويل من كلية لأخرى.

وكانت وزارة التعليم فتحت باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في المرحلة الثالثة للتنسيق السبت الماضي.