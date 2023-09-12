ماذا فعلت «دانيال» في ليبيا؟.. اختفاء أحياء كاملة وفقدان آلاف الأشخاص

كارثة بيئية ضربت أحياء ليبيا فقلبت الأجواء هناك رأسا على عقب، عاصفة دانيال تسببت في سيول وفيضانات أسفرت عن نحو 9 آلاف مفقود، وبلغ عدد النازحين نحو 20 ألفًا، بالإضافة إلى 5 أحياء بمدينة درنة دمرتها السيول بالكامل، وفقا لما قاله توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي، واصفًا الوضع بـ«الكارثى»، فضلًا عن أحياء كاملة ابتلعها البحر ولم يعد لها أو لسكانها وجود.

اختفاء أحياء كاملة في درنة بسبب العاصفة دانيال

رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حماد، أعلن اختفاء أحياء كاملة في مدينة درنة، تضم آلاف المواطنين داخل البحر، وسط أنباء عن تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة جراء العاصفة دانيال، وفقا لـ«إكسترا نيوز»، علاوة على أن هناك صعوبات تواجه عمليات الإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، أعلن في اجتماع طارئ للحكومة، جميع البلديات التي تعرضت للسيول «مناطق منكوبة»، وهي درنة وشحات والبيضاء، وأصدر تعليمات للجهات العامة باتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الأضرار الناجمة عن هذه السيول، كما أعلن الحداد 3 أيام على ضحايا السيول.

المجلس الرئاسى الليبى أكد الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات، وتضرر البنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير جراء عاصفة دانيال، وطالب في بيان له الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.

وادي #درنة الان و نسال الله يرحم ضعفنا pic.twitter.com/Rk6fPkb7tf — Mohamed aml (@mo_aml90) September 10, 2023

خبراء الأرصاد الجوية وصفوا عاصفة دانيال بالأكثر عنفا والأشد من حيث كمية المياه التي استقبلها في غضون 24 ساعة فقط، والتي ضربت شرق ليبيا، خاصةً بلدة الجبل الأخضر الساحلية، وبنغازى.

جسر جوي لنقل المساعدات من طرابلس لمصراتة

وفي إطار جهود البحث والإنقاذ أنشات الحكومة الليبية جسرا جويا لنقل المساعدات من مدينتي طرابلس ومصراتة في الغرب إلى بنغازي في الشرق.

كما أعلنت جورجيت جانيون المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، بمواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عن العاصفة دانيال.